Kızılay KPSS şartsız hemşire alımı devam ediyor! Başvuru ekranı ve şartları….

Kızılay, Türkiye genelinde Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere Ameliyathane Hemşiresi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi, Servis Hemşiresi, Hemşire ve Ebe pozisyonlarında alım yapacağını açıkladı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı arayan kurum adaylardan KPSS puan şartı istemiyor. Başvuru sürecine ilişkin ise merak edilen diğer tüm detayları açıklayan kurum, Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru şartlarını yayınladı. İşte Kızılay hemşire alım ilanı...