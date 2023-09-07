Kızılay KPSS şartsız hemşire alımı devam ediyor! Başvuru ekranı ve şartları….
Kızılay KPSS şartı aramaksızın hemşire alımı yapıyor. Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek adaylara ilişkin merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. İşte 2023 hemşire alım ilanı
Kızılay, Türkiye genelinde Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere Ameliyathane Hemşiresi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi, Servis Hemşiresi, Hemşire ve Ebe pozisyonlarında alım yapacağını açıkladı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı arayan kurum adaylardan KPSS puan şartı istemiyor. Başvuru sürecine ilişkin ise merak edilen diğer tüm detayları açıklayan kurum, Kızılay kariyer sayfası üzerinden başvuru şartlarını yayınladı. İşte Kızılay hemşire alım ilanı...
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Kızılay hemşire alım ilanı başvuruları Kızılay Kariyer sayfası basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx üzerinden online olarak alınmaya devam ediyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Üniversitelerin İlgili Bölümlerinden mezun,
En az 2 yıl deneyimi olan,
Hasta bakımı planlama ve uygulama becerilerine sahip,
Hasta güvenliği odaklı çalışan,
Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,
Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,
Eğitime ve gelişime açık,
Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,
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