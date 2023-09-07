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Öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 68 bin öğretmen atama başvuru tarihi açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 07.09.2023
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Öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 68 bin öğretmen atama başvuru tarihi açıklandı mı?

"Öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 68 bin öğretmen ataması için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Bu noktada adaylar öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı hakkında aramalara başladı. İşte 2023 - 2024 68 bin öğretmen atama takvimi...

"Öğretmen ataması başvuruları başladı mı, ne zaman? 2023 - 2024 68 bin öğretmen atama başvuru tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için tarih verdi. İşte atama takvimi...

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Tekin öğretmen atamaları hakkında çalışmaları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz."

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

BAZI BRANŞLARA DİKKAT ÇEKTİ!

Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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