Bakanlık KPSS 65 puan ile personel alımına başladı! Başvuru şartları ve ekranı
Dışişleri Bakanlığı KPSS 65 puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından alım yapacağını açıkladı. İşte başvuru ekranı
T.C. Dışişleri Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesi uyarınca Şoför kadrosu için 15, Günlük servis ve temizlik hizmetleri için 15 ve Basit bakım hizmetleri için 20 olmak üzere toplamda 50 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, adaylardan en az 65 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ve şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylara ise haberimizden ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 28 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e-Devlet üzerinde Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaptıktan sonra gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen yerlere yükleyerek başvurularını online olarak tamamlayabilecek.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Bir adet vesikalık fotoğraf
- 2022 yılı KPSS (B) grubu (KPSSP94) sınav sonuç belgesi
- En son mezun olunan okuldan alınan diploma ile ortaöğretim diplomasının onaylı örneği
- Boya/badana alt başlığına başvuranlar için ustalık veya kalfalık veya mesleki yeterlilik belgesinin onaylı örneği
- Şoför alt başlığına başvuranlar için sürücü belgesinin, SRC-2 ile Psikoteknik belgelerinin onaylı örnekleri
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
(3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak (Doğum tarihi: 28.08.1988 (dahil) – 27.08.2005 (dahil) aralığında olanlar kabul edilir).
(4) 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSSP94 puan türüne göre yapılacaktır) ve KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
(5) Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
(7) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan, "Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." amir hüküm gereği, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belge ibraz edilecektir.)
(8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
(9) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir).
(10) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir).
(11) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği pozisyon için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla pozisyon için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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