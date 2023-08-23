Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detaylar

Kızılay 2 kadro için yeni personel alım ilanı yayınladı. Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde Hasta İlişkileri Sorumlusu ve Hasta Kayıt Yetkilisi bünyesinde istihdam edilecek olan adaylarda kurum, KPSS puan şartı aramıyor. Ayrıca belirtilen kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adayların başta üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olma ve Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyim sahibi olması gerekiyor. İşte en yeni Kızılay personel alım ilanları ve merak edilen diğer tüm detaylar…