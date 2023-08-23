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Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detaylar

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Kızılay KPSS şartı aramaksızın personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detaylar

Kızılay KPSS şartı aramaksızın iki farklı kadroda personel alımı yapacağını açıkladı. En az 3 yıl deneğim sahibi adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, başvuru tarihi ve sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları yayınlanan ilan ile duyurdu.

Kızılay 2 kadro için yeni personel alım ilanı yayınladı. Kızılay Sağlık A.Ş. bünyesinde Hasta İlişkileri Sorumlusu ve Hasta Kayıt Yetkilisi bünyesinde istihdam edilecek olan adaylarda kurum, KPSS puan şartı aramıyor. Ayrıca belirtilen kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adayların başta üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olma ve Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyim sahibi olması gerekiyor. İşte en yeni Kızılay personel alım ilanları ve merak edilen diğer tüm detaylar…

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BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kızılay Hasta İlişkileri Sorumlusu ve Hasta Kayıt Yetkilisi kadroları için başvuruları 21 Ağustos 2023 tarihinde online olarak toplamaya başladı.

Adaylar Kızılay Kariyer sayfası https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx üzerinden başvurularını kolayca gerçekleştirebilecek.

HASTA İLİŞKİLERİ SORUMLUSU BAŞVURU EKRANI

HASTA KAYIT YETKİLİSİ BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kızılay iki faklı ilan kapsamında kadrolara ilişkin başvuru şartlarını ve detaylarını açıkladı. İşte şartlar;

Kızılay Hasta İlişkileri Sorumlusu Başvuru Şartları

  • Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi vb. Lisans bölümlerinden mezun,

  • Hasta Hakları alanında min. 3 yıl deneyim sahibi,

  • İlgili mevzuat ve yönetmeliklere hâkim,

  • Oluşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde inceleyerek mevzuata uygun sistem içerisinde çözüm üretebilen,

  • Tüm şikayet ve çözüm süreçlerini takip ederek raporlama yapabilecek,

  • Analitik düşünce yapısına sahip, raporlama ve planlama becerileri gelişmiş,

  • Problemleri etkin ve hızlı çözebilme yeteneğine sahip,

  • İletişim, ikna ve sunum becerileri gelişmiş,

  • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen,

  • Avrupa yakasında ikamet eden,

Hasta Kayıt Yetkilisi Başvuru Şartları

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

  • Hastane otomasyon sistemleri konusunda tecrübeli,

  • Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan,

  • Sağlık sektöründe 'Hasta Kayıt Yetkilisi' pozisyonunda çalışmış,

  • Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen aynı zamanda empati kurma becerisine sahip,

  • Planlama ve Organizasyon yeteneğine sahip,

  • İnsan ilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,

  • Avrupa Yakasında ikamet eden,

  • Ms Office programlarına hakim,

KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

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