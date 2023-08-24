"2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçiler için başvurular tamamlandı. Ankara'da uygulanacak olan 2023 Yılının 1. Dönem bekçi sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?