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2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 24.08.2023
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2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?

"2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçiler için başvurular tamamlandı. Ankara'da uygulanacak olan 2023 Yılının 1. Dönem bekçi sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?

"2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçiler için başvurular tamamlandı. Ankara'da uygulanacak olan 2023 Yılının 1. Dönem bekçi sınav tarihi belli oldu. Peki, 2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OLACAK?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Sınavlar Ankara'da uygulanacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini ise 22 Eylül günü http://www.meb.gov.tr adresinden elde edebilecekler. 120 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek (Türkçe, Matematik), Genel Yetenek (Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genle, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular) konularından 100 soru sorulacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.

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