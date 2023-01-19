EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...

EGM hizmetli alımı başvurularının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacak. Temizlik görevlisi kadrosuna yapılacak personel alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM hizmetli alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 16 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların, 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.