EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16 Ocak'ta başlatılan hizmetli alımı başvurularında son günlere girildi. 2023 yılı EGM temizlik görevlisi başvurularının tamamlanmasına kısa süre kala, başvuru sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2023 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM hizmetli alımı şartları neler? İşte cevaplar...
EGM hizmetli alımı başvurularının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacak. Temizlik görevlisi kadrosuna yapılacak personel alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM hizmetli alımı şartları neler? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular 16 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların, 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
f. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
ÖZEL ŞARTLAR
Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)
a. Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.
b. Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ
- EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...
- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlıyor?
- Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum
- SON DAKİKA! Emekli bayram ikramiyesi zam geldi mi, kaç TL? 2023 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
- Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?
- ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
- SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C maaşları...
- Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? 5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise...
- Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne? Üfürükçü Süleyman kimdir?