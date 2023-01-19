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EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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EGM temizlik görevlisi alımında son günler! En az lise mezunu 25-40 yaş arası herkes başvurabilir! Son tarih ve şartlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 16 Ocak'ta başlatılan hizmetli alımı başvurularında son günlere girildi. 2023 yılı EGM temizlik görevlisi başvurularının tamamlanmasına kısa süre kala, başvuru sürecine ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Henüz başvuru yapamayan adayların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, 2023 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM hizmetli alımı şartları neler? İşte cevaplar...

EGM hizmetli alımı başvurularının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) alımı yapılacak. Temizlik görevlisi kadrosuna yapılacak personel alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2023 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM hizmetli alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvurular 16 - 22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların, 22 Ocak 2023 Pazar günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ( https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.

GENEL ŞARTLAR

a. 2022 yılı KPSS ortaöğretim düzeyinde KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

c. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

e. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

f. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre sonradan atamaları başka birimlere yapılamamakta olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli)

a. Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak.

b. Yapılacak sınav için 01.01.2023 tarihi itibariyle 25 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak,

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