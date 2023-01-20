2023 Taşeron işçiye kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? 20 OCAK TAŞERONA KADRO SON DURUM!
Taşeron işçiye kadro son dakika gelişmeleri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin teklif geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulmasının ardından komisyondan geçti ve kabul edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından 90 bin taşerona kadro konusu yeniden gündeme getirildi. Peki, "Taşerona kadro gelecek mi?","90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor" İşte, ayrıntılar...
"90 bin taşeron işçiye kadro verilecek mi?" soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 458 bin 615 sözleşmeli memura kadro verilirken gözler taşerona işçiye kadro verilmesine ilişkin detaylara detaylara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından aktarılan taşeron işçiye kadro düzenlemesi hakkında teknik çalışmanın yapıldığı duyurulmuştu. İşte, 20 Ocak taşerona kadro son durum hakkında merak edilen detaylar..
SÖZLEŞMELİYE KADRO KOMİSYONDAN GEÇTİ!
Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
TAŞERONA KADRO NE ZAMAN GELECEK?
Konuyla ilgili teknik çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Bilgin, düzenleme sonrası eksik kalan 90 bin taşeron işçinin kadro alacağını paylaşmıştı:
"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.
O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."
90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?
90 bin işçi kadrosunun kimleri ve hangi kurumları kapsadığı düzenlemeye dair en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Konuyla ilgili çalışma detaylı hale geldikçe açıklama yapılması bekleniyor.
THY'DEN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ!
TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, taşeron şirketlerde THY adına çalışan personelin kadroya alınacağını duyurdu.
Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Taşeron şirketlerde sadece bizim için çalışan tüm arkadaşlarımız, mart-nisan ayına kadar THY'li olacak. Yüzde 100 THY'nin iştiraki olan TK-Hizmet-Servis A.Ş.'yi kurarak hepsini ailemizin gerçek üyesi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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- 2023 Taşeron işçiye kadro çıktı mı? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? 20 OCAK TAŞERONA KADRO SON DURUM!
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