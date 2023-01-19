Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! En az 70 KPSS puanı ile personel alınacak! Atama yapılacak kadro ve şartlar

3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2023 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.