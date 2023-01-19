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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! En az 70 KPSS puanı ile personel alınacak! Atama yapılacak kadro ve şartlar

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyurdu! En az 70 KPSS puanı ile personel alınacak! Atama yapılacak kadro ve şartlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na KPSS P3 puan türünden en az 70 puan ile personel alımı yapılacak. 1. ve 2. grup olarak yapılacak atamalarda üniversitelerin İnşaat Mühendisliği ve Maden Mühendisliği programlarından mezun olma şartı aranacak. Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosuna yapılacak personel alımına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, ÇSGB personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

ÇSGB personel alımı ilanı yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8'inci kadro dereceli toplam 25 Çalışma Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. İlanın yayımlanması ile birlikte başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Peki, ÇSGB personel alımı başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını 09 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.

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KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği programlarından mezun olanlardan 10, üniversitelerin Maden Mühendisliği programlarından mezun olanlardan 15 olmak üzere toplam 25 Çalışma Uzman Yardımcısı alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2023 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sınav sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınavda adaylar;

a) Aşağıda sınav konuları başlığı altında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)
konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

SINAV KONULARI NELER?

Adayların mezun olduğu bölüm itibarıyla teknik ve mühendislik konuları ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuat.

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