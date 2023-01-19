BEKÇİ ALIMI E-DEVLET BAŞVURU EKRANI | 26 ilde bekçi alımı ne zaman, şartları neler? 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2023/1. Dönem ile ilgili başvuru tarihlerini duyurdu. 26 ilde yapılacak olan alımda toplam 1250 kişi istihdam edilecek. Yapılan duyurunun ardından başvuru yapmak isteyenler, "Bekçi alımı 2023 başvuru ne zaman, şartları neler? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, e-Devlet bekçi alımı başvuru ekranı!