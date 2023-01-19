Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
"Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak 2023?" soruları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İlk kura çekimiyle 85 bin kişiden 42 bin 50 kişinin işlemi daha önce tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler, yeni kura çekilişi için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, "Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman? " İşte, detaylar...
"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 85 bin personel alımının ilk etabını tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında da bünyesine yeni sağlık çalışanlarını alacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı.
İkinci alımlar için henüz başvuru tarihi, şartları, branş ve kadro dağılımı belli olmadı. Sağlık Bakanlığı ihtiyaç duyulan branşlara ilişkin bilgilendirmeyi ÖSYM'ye yapacak. ÖSYM tarafından yayınlanacak ilana göre alımlar şekillenecek.
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak. İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.2023 yılında yapılacak atamalarda en çok alımın hemşire, teknisyen (acil ve ilk yardım) gibi kadrolara olması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında 85 bin alımın 42 bin 250'sini tamamladı. Atama bekleyen doktor, hemşire, teknisyen ve diğer sağlık çalışanları personel alımlarının ikinci etabı için yapılacak açıklamaya odaklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Adaylar atama başvurularını ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından gerçekleştirecek.
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