Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...

"Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 85 bin personel alımının ilk etabını tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında da bünyesine yeni sağlık çalışanlarını alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aralık ayında tamamlanan Sağlık personeli alımlarında yaptığı açıklamada ilan edilen 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıldığına dikkat çekerek ikinci atamalar için " Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullandı.