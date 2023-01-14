Kamuda sözleşmeli çalışanlar dikkat! Kadroya geçişin detayları belli oldu

HANGİ GRUPLAR KADROYA GEÇECEK: 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

4 YIL NAKİL YOK: Memuriyete geçen personel 4 yıllık hizmeti tamamladıktan sonra nakil isteyebilecek. Bunun istisnası mahalli idarelerde çalışan personelinin başka bir mahalli idareye naklinin yapılması olacak.