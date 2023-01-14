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Kamuda sözleşmeli çalışanlar dikkat! Kadroya geçişin detayları belli oldu

MEMURLAR Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Kamuda sözleşmeli çalışanlar dikkat! Kadroya geçişin detayları belli oldu

AK Parti, 28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak çalışan personele kadro verilmesinin yolunu açan yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Önümüzdeki hafta yasalaştırılacak teklif kapsamında 458 bin 615 kişi kadroya geçme hakkı kazanmış olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlediği bir basın toplantısı ile teklifin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Elitaş, teklifte AK Parti'nin yanı sıra MHP grup başkanvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de imzasının bulunduğunu söyledi. Düzenlemenin detayları şöyle:

28 KASIM 2022 ÖNCESİ: Düzenlemeden 28 Kasım 2022'den sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecek.

BİR YIL ÇALIŞACAKLAR: Çalışanlar, memur kadrosuna geçtikten sonra bir yıl süreyle aynı kadroda aynı görevde çalıştıktan sonra tayin, atama gibi hakları elde etmiş olacaklar. Bunlar memuriyet ile ilgili tüm haklara sahip olacak.

458 BİN 615 KİŞİ KADROYA GECEK: Düzenlemeden yararlanarak memuriyet kadrosuna geçecek toplam personel sayısı 458 bin 615 kişi.

HANGİ GRUPLAR KADROYA GEÇECEK: 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alındı.

4 YIL NAKİL YOK: Memuriyete geçen personel 4 yıllık hizmeti tamamladıktan sonra nakil isteyebilecek. Bunun istisnası mahalli idarelerde çalışan personelinin başka bir mahalli idareye naklinin yapılması olacak.

MUHALEFET TBMM'Yİ TIKAYABİLİYOR
Elitaş, EYT düzenlemesine ilişkin soruları yanıtlarken de "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Muhalefet 20 kişiyle TBMM'yi tıkayabiliyor" diye konuştu.

Sözleşmelilere kadroda flaş gelişme SÖZLEŞMELİLERE KADRODA FLAŞ GELİŞME

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