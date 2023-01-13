Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

KADROYA GEÇİŞLER TALEBE BAĞLI

Kadroya geçişlerin tamamen talebe bağlı olacağını, geçmek istemeyenlerin de aynı zamanda haklarının korunacağını söyleyen Elitaş, "Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınmaktadır. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek; diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.