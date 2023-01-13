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Haberler Galeri Son dakika: AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

Son dakika: AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Elitaş yaptığı açıklamada, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" ifadelerine yer verdi. Belediye personellerindeki gelişmeyi de aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz" dedi.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:32
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Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

AK Parti'li Elitaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamuda sözleşmeli çalışanların kadroya alınmasına ilişkin 9 maddelik 'Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN TARİH VERİLDİ

Teklifin ayrıntılarını açıklayan Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların görüşleri alınarak hazırlanan taslak metni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları çerçevesinde teklif haline getirdiklerini belirterek, "28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmaya başlayanlar, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan doğruya bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Memur kadrosuna geçtikten sonra 1 yıl süreyle aynı kadroda ve aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar. Böylece sayıları 458 bin 615 olan sözleşmeli personel; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklar" dedi.

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Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

KADROYA GEÇİŞLER TALEBE BAĞLI
Kadroya geçişlerin tamamen talebe bağlı olacağını, geçmek istemeyenlerin de aynı zamanda haklarının korunacağını söyleyen Elitaş, "Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacaktır. 4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı olarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil ebe ve hemşireler de düzenlemenin kapsamına alınmaktadır. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılabilecek; diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki sürelere dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşmuş olacaktır" diye konuştu.

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Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

BELEDİYE PERSONELİ İÇİN MÜJDE

Mustafa Elitaş, bundan sonra istihdam edilecek personele ilişkin de "Düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kamuya giren sözleşmeli personel 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak. Atandıktan sonra da bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacaktır. Böylece hem sözleşmeli personelin artık kadro problemi olmayacak. Hem de kamu hizmetleri aksamadan daha sağlıklı bir şekilde işleyecektir" dedi.

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Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

Çalışanların 1 ay içinde müracaat etmeleri halinde kadroya geçeceklerini vurgulayan Elitaş, "Cumhur İttifakı grup başkan vekilleri ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin de imzasıyla birlikte milletvekili arkadaşlarımız tarafından imzalanan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunduk. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.