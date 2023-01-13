PMYO ve POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim sonu sınav sonuçları belli oldu mu?

POMEM ve PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. PMYO ve POMEM alanında sınavlara giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından eğitimlere başlayacak. Peki PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Ocak Salı günü düzenlenen PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Konuyla ilgili gelişmeler ve açıklama olduğunda haberimizde yer vereceğiz.