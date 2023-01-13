PMYO ve POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim sonu sınav sonuçları belli oldu mu?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavlar 10 Ocak Salı günü gerçekleştirildi. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar için geri sayım başladı. Peki, PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki, PMYO ve POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
POMEM ve PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başladı. PMYO ve POMEM alanında sınavlara giren adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından eğitimlere başlayacak. Peki PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Ocak Salı günü düzenlenen PMYO ve POMEM Eğitim sonu sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Konuyla ilgili gelişmeler ve açıklama olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI YAPILDI
PMYO ve POMEM eğitim sonu sınavı tamamlandı. Konuyla ilgili olarak,"Polis Meslek Yüksekokullarından ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden mezun olup, değişik sebeplerle işlemleri tamamlanan (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) adayların sınavları;
03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde 10.01.2023 Salı günü PMYO mezunları için saat: 09.30'da, POMEM mezunları için saat: 11.00'de yapılacaktır.
Söz konusu sınava, okul müdürlüklerince kendilerine eğitim sonu sınavına gireceği bildirilen adaylar belirtilen günde ve yerde katılacaklardır." açıklaması yapılmıştı.
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- PMYO ve POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim sonu sınav sonuçları belli oldu mu?
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