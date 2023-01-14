2023 Sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek sözleşmeli er maaşları kaç TL? Uzman çavuş, astsubay...

2023 yılında askerlik mesleğini tercih etmek isteyenler, sözleşmeli er maaşlarını araştırmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan sözleşmeli erler, rütbesiz er olarak sözleşme kapsamında göreve alınan kişilerdir. Yeni yıla girilmesiyle birlikte TSK'ya hizmet vermek isteyen adaylar "2023 sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? sorusunu gündeme getirdi.İşte, 2023 yılı sözleşmeli er maaşları...

2023 SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

2023 yılının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşları yüzde 30 zamla birlikte güncellendi. Sözleşmeli er ve erbaşlar da bu zamdan faydalanacak.Sözleşmeli er maaşları doğu ya da batıda görev yerlerine göre değişmektedir. Sözleşmeli erlerin başlangıç maaşı 10-11 bin TL iken bu miktar çalıştıkları bölgeye göre 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Sınır dışında çalışan sözleşmeli erlerin maaşı 16 bin TL'yi buluyor.