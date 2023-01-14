2023 Sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? En düşük, en yüksek sözleşmeli er maaşları kaç TL? Uzman çavuş, astsubay...
Sözleşmeli er olmak isteyenler, maaş sorgulamaları yapıyor. Sözleşmeli er olmak için bazı şartları karşılamak gerekiyor. 2023 yılında TSK’ya hizmet vermek isteyen adaylar "En düşük sözleşmeli er maaşı ne kadar oldu?", "2023 sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? sorusuna yanıt arıyor. İşte, konua ilişkin merak edilen detaylar...
2023 yılında askerlik mesleğini tercih etmek isteyenler, sözleşmeli er maaşlarını araştırmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan sözleşmeli erler, rütbesiz er olarak sözleşme kapsamında göreve alınan kişilerdir. Yeni yıla girilmesiyle birlikte TSK'ya hizmet vermek isteyen adaylar "2023 sözleşmeli er maaşları ne kadar oldu? sorusunu gündeme getirdi.İşte, 2023 yılı sözleşmeli er maaşları...
2023 SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?
2023 yılının gelmesiyle birlikte memur ve emekli maaşları yüzde 30 zamla birlikte güncellendi. Sözleşmeli er ve erbaşlar da bu zamdan faydalanacak.Sözleşmeli er maaşları doğu ya da batıda görev yerlerine göre değişmektedir. Sözleşmeli erlerin başlangıç maaşı 10-11 bin TL iken bu miktar çalıştıkları bölgeye göre 15 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Sınır dışında çalışan sözleşmeli erlerin maaşı 16 bin TL'yi buluyor.
SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI 2023?
Uzman çavuş maaşı görev yeri, kıdem, derece, rütbe, meslekte geçirilen sürüye göre değişiklik göstermektedir. Ortalama uzman çavuş maaşları 13 bin TL'den başlamaktadır.
SÖZLEŞMELİ ER ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
Sözleşmeli er olmayı isteyenler, belirlenen şartları detaylı olarak öğrenmek istiyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha öncesinde farklı görevlerde bulunmak, sözleşmeli er alımlarını etkileyen bir durumdur. Subay, Astsubay veya çavuş olarak görev yapan kişiler, sözleşmeli er olarak görev yapamıyor. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayan bireyler, sözleşmeli er olarak görev yapabilir.
DENİZ ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?
Deniz astsubay maaşları hava astsubay maaşları gibi 14 bin TL'den başlayıp 19 bin TL'ye kadar yükselmektedir. Bu artışın en önemli nedenleri arasında kişinin derecesi, rütbesi, kıdemi ve görevde bulunduğu bölge yer almaktadır.
KARA ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?
Kara astsubay maaşları 2023 yılında yaklaşık 14 bin TL'den başlayıp 19 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Görev yapılan bölge, derece, kıdem ve rütbeye göre bu oranlar farklılıklar göstermektedir.
JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR?
Jandarma astsubay maaşları 2023 yılında 14 bin – 19 bin TL arasındadır. Maaşların oranları kişinin derecesi, rütbesi, kıdemi ve görevde bulunduğu bölgeye göre değişmektedir.
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