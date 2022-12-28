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iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

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Giriş Tarihi: 28.12.2022
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iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı YHGM tarafından yapılan açıklamada, kura sonuçlarının (iscisonuc.saglik.gov.tr) internet adresinden açıklanacağı duyuruldu. Sisteme giriş yapmaya çalışan başvuru sahipleri, sorgulama sayfasının neden açılmadığını araştırıyor. Peki, iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası için yapılan açıklamada, kura sonuçlarının https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği duyuruldu. Kura sonucunu merak eden vatandaşlar, Bakanlığın sonuç sorgulama sayfasına giriş yapmaya çalışıyor. Peki, iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresi neden açılmıyor? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...

SONUÇ EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kura sonuçlarının saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edileceği duyuruldu. Sonuçlar henüz yayımlanmadığı için sisteme giriş yapılamıyor. Saat 22.00'den sona sistem aktif olacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi kanalda? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.

Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.

28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

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