KPSS 2022/13 tercih sonuçları için nefesler tutuldu! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı'na yapılacak 1.200 personel alımında tercih sonuçları için nefesler tutuldu. ÖSYM tarafından KPSS 2022/13 kapsamında tercihler alındı. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde atama sonuçlarını bekliyor. Peki, KPSS 2022/13 tercih sonuçları nereden öğrenilecek? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
KPSS 2022/13 tercihleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1.200 personel alımı yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen tercih sürecinde gözler sonuçlara çevrildi. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS 2022/13 tercih sonuçları nereden öğrenilecek? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
KPSS 2022/13 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kesin olarak tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
* Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
* Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli personel pozisyonları için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
* Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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