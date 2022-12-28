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GSB antrenör alımı başvuru son günler: GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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GSB antrenör alımı başvuru son günler: GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 34 farklı branşta görevlendirilmek üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor. Söz konusu ilana başvurular 26 Aralık'ta başlamıştı. Bakanlık bünyesinde antrenör olarak görev almak isteyen vatandaşların, kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, GSB antrenör alımı başvuru son gün ne zaman? GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GSB antrenör alımı başvuru süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 26 Aralık'ta başvuruları kabul etmeye başladı. Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör ve 685 Sözleşmeli Antrenör alımı olmak üzere toplam 924 antrenör alımı için son günlere girildi. Peki, GSB antrenör alımı başvuru ne zaman bitiyor? GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

685 Sözleşmeli Antrenör alımı: 26 - 30 Aralık 2022

Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör alımı: 26 Aralık 2022 - 6 Ocak 2023

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

685 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

5. 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve P3 puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

10. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

12. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

MİLLİLİK KAPSAMINDA 239 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,

4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 6. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

9. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

10. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,

11. Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,

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