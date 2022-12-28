GSB antrenör alımı başvuru son günler: GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 34 farklı branşta görevlendirilmek üzere toplam 924 sözleşmeli antrenör alımı yapıyor. Söz konusu ilana başvurular 26 Aralık'ta başlamıştı. Bakanlık bünyesinde antrenör olarak görev almak isteyen vatandaşların, kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, GSB antrenör alımı başvuru son gün ne zaman? GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GSB antrenör alımı başvuru süreci devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli antrenör pozisyonları için 26 Aralık'ta başvuruları kabul etmeye başladı. Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör ve 685 Sözleşmeli Antrenör alımı olmak üzere toplam 924 antrenör alımı için son günlere girildi. Peki, GSB antrenör alımı başvuru ne zaman bitiyor? GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...
GSB ANTRENÖR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
685 Sözleşmeli Antrenör alımı: 26 - 30 Aralık 2022
Millilik Kapsamında 239 Sözleşmeli Antrenör alımı: 26 Aralık 2022 - 6 Ocak 2023
Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
685 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
6. Başvuru yapılacak branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
8. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 9. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
MİLLİLİK KAPSAMINDA 239 SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak,
4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
5. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak, 6. Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,
10. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak,
11. Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak,
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kastamonu'da deprem son dakika | 28 Aralık Kastamonu deprem şiddeti ve merkez üssü! AFAD SON DEPREMLER
- GSB antrenör alımı başvuru son günler: GSB 924 sözleşmeli antrenör alımı şartları neler? Başvuru nereden, nasıl yapılır?
- AÖL sonuçları sorgulama ekranı | 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
- TFF FİKSTÜR | Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu! 2022 Spor Toto Süper Lig sıralaması nasıl? Bu hafta hangi maçlar var?
- Tarım Kredi Market fiyatları son durum: Yarı fiyatından da ucuz... İndirimli 600 çeşit ürün hangileri? Giden avantajlı çıkıyor
- Market poşet ücreti ne kadar, kaç kuruş oldu? 2023 market poşet fiyatları değişti mi?
- Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Diyanet 2022 personel alımı BRANŞ DAĞILIMI! BAŞVURU EKRANI sinav.diyanet.gov.tr
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE - YouTube | İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda?
- Survivor 2023 tam kadro belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor 2023 yayın tarihi ne zaman, hangi ay başlayacak?
- Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi saat kaçta başlayacak? İŞKUR Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi nereden CANLI yayınlanacak?
- KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!