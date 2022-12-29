Sağlık Bakanlığı 29 ARALIK kura çekimi CANLI İZLE - YouTube | İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi bugün başladı. 28 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişini canlı takip etmek istiyor. Sağlık Bakanlığı YHGM tarafından yayımlanan duyuruda, kura çekilişine ilişkin tüm detaylar paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı kura çekilişi iki gün sürecek. Peki, İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda? İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle... Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerine 11.317 sürekli işçi alımı için kura çekilişi 28-29 Aralık'ta yapılacak. İllere göre gerçekleştirilecek kura çekilişi için heyecan içinde olan vatandaşlar, kura sonuçlarını canlı takip etmek istiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kura çekilişinin YouTube'dan canlı yayınlanacağı bu yüzden kuraya katılımcı alınmayacağı bildirildi. İşte Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
👇 Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle: 👇
Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanıyor.
KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecek.
Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacak.
28 Aralık 2022 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
29 Aralık 2022 (Perşembe) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:
Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Cumartesi Marmaray bedava mı olacak?
- KYK ÖDEME TARİHLERİ: KYK burs ve krediler yattı mı 2022? KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri yılbaşından önce yatar mı?
- https://iscisonuc.saglik.gov.tr NİHAİ İSİM LİSTE! Sağlık Bakanlığı 11.317 temizlikçi, güvenlikçi kura sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanır? Kod ile sorgulama...
- EYT'de 3.600 ile 5.400 günle emeklilik hesabı! 2000, 2001,2002, 2003, 2004 sigorta girişliler dikkat! Kapsam dışındakiler nasıl emekli olacak?
- EYT ne zaman yürürlüğe girecek? EYT başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
- 1999 öncesi emeklilik şartları neler, nasıl emekli olunur? EYT emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? Kadın ve erkeklerde...
- EYT yaş şartı var mı yok mu? EYT yaş şartı geldi mi, kalktı mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
- Başkan Erdoğan'ın son dakika EYT açıklaması! 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası içi belli oldu! O yaştaki EYT'liler artık emekli!
- EYT askerlik borçlanması emeklilik yaşını geriye çeker mi? Askerlik, yurt dışı ve doğum borçlanması EYT yaş sınırını etkiler mi?
- EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu, yaş sınırı olacak mı?
- Başkan Erdoğan EYT açıklaması canlı yayın izle! Başkan Erdoğan EYT düzenleme açıklaması A Haber canlı izle