Sağlık Bakanlığı 29 ARALIK kura çekimi CANLI İZLE - YouTube | İŞKUR 11.317 sürekli işçi alımı kura çekilişi hangi kanalda?

KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecek.