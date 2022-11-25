Sağlık Bakanlığı atama başvuru süresi uzatıldı! 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları...

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimi güncellendi. Diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı, tabip, uzman tabip kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme için başvuru süresi uzatıldı. 2022 4. dönem kapsamında gerçekleştirilen başvuru son tarihi ve kura takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 4. DÖNEM BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına ait başvuru süresi 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00' e kadar uzatıldı.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.