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Sağlık Bakanlığı atama başvuru süresi uzatıldı! 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları...

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Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Sağlık Bakanlığı atama başvuru süresi uzatıldı! 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları...

Sağlık Bakanlığı tarafından 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası'na ilişkin son dakika açıklaması geldi. 23 Kasım'da sona ermesi beklenen başvuru süresi uzatıldı. Atama başvurularını gerçekleştiren sağlık personelleri, heyecan içinde kura takvimini araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimi güncellendi. Diş tabibi, uzman diş tabibi, eczacı, tabip, uzman tabip kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme için başvuru süresi uzatıldı. 2022 4. dönem kapsamında gerçekleştirilen başvuru son tarihi ve kura takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu ne zaman bitiyor? 2022 Yılı 4. Dönem atama kurası ne zaman çekilecek? Yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI 4. DÖNEM BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurasına ait başvuru süresi 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00' e kadar uzatıldı.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 4. DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Kasım'da sona erecek 4. dönem atama başvuru sonuçları 8 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 4. DÖNEM ATAMA KURASI NE ZAMAN?

4. Dönem atama kurası 15 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak. Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 28 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.

d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)

e) Mal bildirim formu.

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler, bu belge yerine e-devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri
"Hitap Hizmet Dökümü" belgesi).

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)

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