SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!

Öte yandan konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabi en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler, gerek EYT'liler, biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.