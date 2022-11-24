SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
Sözleşmeliye ve taşeron işçiye kadro konusu binlerce kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, taşeron işçiye kadro gelecek mi? İşte, detaylar...
4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Sözleşmelilere kadroda son durum gelişmeleri, milyonlara vatandaşın gündeminde yer alıyor. Taşerona ve sözleşmeliye kadronun gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki sözleşmeli personel düzenlemesi hakkında açılamalarda bulundu. Kadro için gözler Kabine topantısına çevrildi. Peki sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, taşeron işçiye kadro gelecek mi? İşte, detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRO GELECEK Mİ?
Sözleşmeli memura kadro konusunun detayları merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklama yaptı. Bakan Bilgin, "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz." dedi.
Bakan Bilgin, son açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü (28 Kasım) gerçekleştirilecek Kabine toplantısı ardından yapacağı konuşmada sözleşmeli kadrosuna değineceğini belirtti.
TAŞERON İŞÇİYE KADRO GELECEK Mİ?
Bakan Bilgin açıklamasında ayrıca; "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI!
Öte yandan konuyla ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabi en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Ve bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler, gerek EYT'liler, biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Düzenleme, yaklaşık 600 bin sözleşmeli personeli kapsıyor. Devreye girdiğinde o personel kamuda kadro alacak. Sosyal ve mali haklarında değişiklik olması, tayin, görevde yükselme haklarına sahip olması, kademe ve derece ilerlemesi gibi başlıkların, kadro ile birlikte gelmesi bekleniyor.
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- SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO! Bakan Bilgin tarih verdi! 4B sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro gelecek mi? Sözleşmelilere kadroda son durum!
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