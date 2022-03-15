Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar?
Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı 10 bin sağlık personeli ve 10 bin sağlık işçisi olmak üzere toplam 20 bin personel alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen sağlık işçisi alımında "klinik destek elemanı" kontenjanı adayların dikkatini çekti. Söz konusu meslek grubunun iş tanımını merak edenler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar? İşte cevaplar...
Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sağlık işçisi alımı için İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiği başvuru süreci devam ediyor. Söz konusu alımlarda en çok merak edilenlerden biri de "klinik destek elemanı" kadrosu oldu. Bu iş grubunun detaylarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...
KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?
Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.
Hastanelerde cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan personeldir.
KLİNİK DESTEK ELEMANI NE İŞ YAPAR?
Klinik destek elemanının görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şu şekilde;
* Hastaya kullanılan tüm cihaz ve malzemeler arasından sağlık çalışanlarının uygun gördüklerini, temizleyip ve kullanıma hazır hale getirmek
* Klinikteki iş ve işleyiş esnasında kullanılan evrakları ilgili birimlere iletmek.
* Sağlık çalışanlarının talebi doğrultusunda malzeme cihaz, tıbbi sarf, ilaç vb. transferini sağlamak
* Sağlık çalışanının uygun gördüğü hastanın birimler arası transferini sağlamak.
* Hasta numunelerini (kan, idrar vb.) laboratuvarlara götürüp, laboratuvardan gelmesi gereken materyal ve malzemeleri getirmek.
* Hastaya pozisyon vermede sağlık çalışanına yardımcı olmak.
* Sağlık çalışanın gözetiminde hastanın kişisel bakımının (tuvalet, banyo, vücut temizliği vs.) yapılmasına yardımcı olmak.
* Hiçbir şekilde hastaya ve yakınlarına bilgi, eğitim, öneri vermemek
* Kurumun gerekli gördüğü eğitimlere katılmak.
KLİNİK DESTEK ELEMANI MAAŞI NE KADAR?
Klinik destek elemanlarının maaşları; çalıştıkları kurumlara ve mesleki deneyimlerine göre 4 bin 253 TL ile 8 bin TL arasında değişir.
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