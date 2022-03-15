Klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sağlık işçisi alımı için İŞKUR üzerinden gerçekleştirdiği başvuru süreci devam ediyor. Söz konusu alımlarda en çok merak edilenlerden biri de "klinik destek elemanı" kadrosu oldu. Bu iş grubunun detaylarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, klinik destek elemanı nedir, ne iş yapar? Sağlık Bakanlığı klinik destek elemanı ne mezunu olmalı? Maaşı ne kadar? İşte haberin detayları...

KLİNİK DESTEK ELEMANI NEDİR?

Klinik destek elemanları, sağlık hizmeti sunmakta olan yataklı tedavi kurumlarında hasta bakımı hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında sunulması amacı ile istihdam edilmektedir.

Hastanelerde cihazların bilgilendirilmesini ve tıbbi cihaz alanındaki malzemeleri temizleyip kullanıma hazır hale getirilmesini sağlayan personeldir.