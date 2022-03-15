KPSS 2022/5 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 20 bin sağlık personeli alımı için ilanın yayımlanmasının ardından gözler kadro dağılımına çevrildi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, tercih sürecine ilişkin detayları araştırıyor. KPSS 2022/5 tercih süreci ile yapılacak 20 bin sağlık personeli detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 15.03.2022
10:49 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022
10:49
KPSS 2022/5 tercih nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sağlık Bakanlığı tarafından 20 bin sağlık personeli alımı için ilan yayımlandı. Kadro dağılımının belli olmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih nasıl yapılır? ÖSYM 20 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...
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KPSS 2022/5 TERCİH NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
KPSS-2022/5 tercihleri, 15-22 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
5. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
6. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.