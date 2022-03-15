BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU: 3.000 bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları...

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.