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3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?

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Giriş Tarihi: 15.03.2022
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3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?

2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildiği açıklanmıştı. Açıklama sonrasında alımların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?

2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Tam 3 bin kadro alımı yapılacağı duyurulurken gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Çarşı ve Mahalle bekçi alımları için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.

Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.

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