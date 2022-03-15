3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?

2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Tam 3 bin kadro alımı yapılacağı duyurulurken gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Çarşı ve Mahalle bekçi alımları için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?