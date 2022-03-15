3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?
2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildiği açıklanmıştı. Açıklama sonrasında alımların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?
2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi için müjdeli haber geldi. Tam 3 bin kadro alımı yapılacağı duyurulurken gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Çarşı ve Mahalle bekçi alımları için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE ZAMAN YAPILACAK?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
EGM bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmazken başvuru tarihleri de henüz netleşmedi. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
BEKÇİ ALIMI İLANI YAYINLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 3.000 yeni bekçi alımı yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.
"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.
Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 2022 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım ilanı yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına 3 bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- 3.000 bekçi alımı başvuru formu: 2022 Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı olacak?
- Berat Kandili'nde ne zaman oruç tutulur 2022? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?
- 👉 Maaşlara %65'e yakın zam! Taslak hazırlandı, güncel maaş listesi şekilleniyor! Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyesi...
- Hakkari ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Hakkari ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Van ve Muş'ta yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Van ve Muş'ta okullar tatil olacak mı? Van Valiliği son dakika açıklamaları...
- FED faiz kararı sonrasında dolar düşer mi, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Dizi raydan çıktı, final tarihi ayyuka çıktı! Show TV'den Üç Kuruş kararı an meselesi! Uraz Kaygılaroğlu ve Aslıhan Malbora...
- JTI zamlı sigara fiyatları güncel liste: 16 Mart Winston, Camel, Monte Carlo, LD sigara fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?
- Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Ordu ve Giresun'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart'ta Ordu ve Giresun'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Galatasaray Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 UEFA Avrupa Ligi GS Barça rövanş maçı hangi kanalda?