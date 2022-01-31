15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
15 bin öğretmen atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 21-26 Ocak tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. MEB'in takvimine göre atama sonuçlarının 31 Ocak'ta açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mülakatlarda başarılı olan adaylardan 21-26 Ocak tarihleri arasında tercih alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama sonuçları henüz açıklanmadı. MEB sonuçların 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurmuştu. Gün içerisinde erişime açılacak olan öğretmenlik atama sonuçları hakkında resmi açıklama geldiğinde bu sayfada yer alacak.
GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?
Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
* Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
* Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,
* Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge,
istenecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
* Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
* Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
* Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
* 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,
* Halen Bakanlıkta veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacak.
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