15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda mülakatlarda başarılı olan adaylardan 21-26 Ocak tarihleri arasında tercih alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları henüz açıklanmadı. MEB sonuçların 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurmuştu. Gün içerisinde erişime açılacak olan öğretmenlik atama sonuçları hakkında resmi açıklama geldiğinde bu sayfada yer alacak.