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personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilecek? 2021 Eylül dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlanıyor. Tercih bildiriminde bulunan adayların heyecanla beklediği sonuçlar bugün erişime açılacak. 15 bin öğretmen ataması için yapılan tercih sonuçlarının nereden görüntüleneceği merak ediliyor. Peki, personel.meb.gov.tr ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci nasıl olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:32
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personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 15 bin öğretmen ataması gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için mülakatlara katılan adaylardan başarılı olanlar 21-26 Ocak'ta tercih yaptı. 2021 Eylül dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen atamaları için heyecan dorukta. Peki, personel.meb.gov.tr ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 31 Ocak 2022 tarihinde personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Atama sonuçları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI...

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personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

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personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

* Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

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personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

* Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

* Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

* Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,