31 Ocak 2022, Pazartesi
personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilecek? 2021 Eylül dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen atamaları tamamlanıyor. Tercih bildiriminde bulunan adayların heyecanla beklediği sonuçlar bugün erişime açılacak. 15 bin öğretmen ataması için yapılan tercih sonuçlarının nereden görüntüleneceği merak ediliyor. Peki, personel.meb.gov.tr ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci nasıl olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.01.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 09:32
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