personel.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci...

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere 15 bin öğretmen ataması gerçekleştiriliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için mülakatlara katılan adaylardan başarılı olanlar 21-26 Ocak'ta tercih yaptı. 2021 Eylül dönemine ilişkin sözleşmeli öğretmen atamaları için heyecan dorukta. Peki, personel.meb.gov.tr ile sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgulama! 2022 atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...