Öğretmen atama sonuçları isim listesi açıklandı mı? MEB 2022 15 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

* 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,