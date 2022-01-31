Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı yapacağını duyururken gözler şimdi ASDEP başvuru sonuçlarına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek isteyen vatandaşlar başvurularını 10-20 Ocak 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirdi. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınav ile 4 bin 175 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Bu noktada ise başvurular 20 Ocak tarihine kadar alındı. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
ASDEP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ASDEP başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuç tarihi netleştiğinde haberimizde yer alacak.
Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.
ASDEP İŞE ALIM ŞARTLARI NELER?
Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP'in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.
ASDEP NEDİR?
ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızın sağladığı sosyal yardımların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı yerinde, etkin bir şekilde denetlenebilecektir.
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- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? ASDEP personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?
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