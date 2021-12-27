POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı ibaresi ne anlama geliyor?

Söz konusu POMEM Giriş yönetmeliğindeki KPSS Maddesine göre KPSS puanı Bakanlık tarafından belirlenecek. Yayımlanancak POMEM ilanlarına yeterli başvuru alınmazsa İçişleri Bakanlığı KPSS Puanını düşürebilecek.

Yapılan Elektronik ortamdaki başvurularda başvuruların yetersiz olması durumunda o yılın kontenjan sayısına göre şahsen müracatlara 10 kat aday çağırılacak.

POMEM KPSS ŞARTI NE OLACAK?

Polis Akademisi POMEM alımları için adaylardan KPSS şartı aramaktadır. Akademi tarafından yayımlanacak kılavuzda da göreceğimiz gbi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan KPSS puanı değerlendirmesine göre Giriş sınavı yapılacak.