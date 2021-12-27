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POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı ibaresi ne anlama geliyor?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı ibaresi ne anlama geliyor?

POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı ibaresi nedir? 28. Dönem POMEM polis alımı dönemi başladı. Polis Akademisi tarafından paylaşılan duyuruya göre 2022 yılı için 8 bin polis alımı yapılacak. Kurum bünyesine alınacak kişiler başvuru öncesinde 10 katı kuralı hakkında bilgi almaya çalışıyor. Peki; POMEM 10 katı kuralı nedir?

POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. POMEM bünyesinde eğitim alarak polis olarak görev yapmak isteyen vatandaşlar, 10 katı kuralı hakkında araştırma yapıyor. Peki, POMEM 10 katı kuralı nedir? POMEM 10 katı kuralı ibaresi nedir? İşte merak edilen soruların cevapları!

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POMEM 10 KATI KURALI NEDİR?

21.12.2021 tarihli resmi gazete duyurusu ile POMEM Polis Alımı yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Söz konusu olan POMEM Giriş Yönetmeliğindeki "10 katı kuralı" dikkat çekti.

KPSS ve Mülakat larda sınavlara çağırılacak aday sayısı açıklandı. POMEM Başvuru Şartlarında KPSS Puanın Önemi Arttı.

POMEM alımlarında daha önce taban puan üzerindeki herkes aşamalara çağrılıyordu. Yeni değişiklikle artık en yüksek puandan başlanarak alım sayına göre 10 katı aday çağrılacak. Yeni Yönetmelikteki Bu Değişiklik neticesinde KPSS puanın etkisini arttırmış oldu.

Söz konusu POMEM Giriş yönetmeliğindeki KPSS Maddesine göre KPSS puanı Bakanlık tarafından belirlenecek. Yayımlanancak POMEM ilanlarına yeterli başvuru alınmazsa İçişleri Bakanlığı KPSS Puanını düşürebilecek.

Yapılan Elektronik ortamdaki başvurularda başvuruların yetersiz olması durumunda o yılın kontenjan sayısına göre şahsen müracatlara 10 kat aday çağırılacak.

POMEM KPSS ŞARTI NE OLACAK?

Polis Akademisi POMEM alımları için adaylardan KPSS şartı aramaktadır. Akademi tarafından yayımlanacak kılavuzda da göreceğimiz gbi Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylardan KPSS puanı değerlendirmesine göre Giriş sınavı yapılacak.

8.000 POLİS ALIMI YAPILACAK

PA (Polis Akademis)'den yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren POMEM'in, önlisans ve lisans mezunu adayların başvurularını önümüzdeki günlerde kabul edeceği bildirildi.

28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.

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