KPSS 2021/10 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel alımı için geri sayım başladı. 20 bin sağlık personeli alımında tercihler 16-22 Aralık tarihlerinde alındı. Şimdi ise gözler sonuçlarda. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 20 bin sağlık personeli atamaları ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS 2021/10 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Aralık'ta tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirmeye hak kazanan adayları belirlemek için değerlendirme süreci başladı. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bilgisi henüz paylaşılmadı. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle: