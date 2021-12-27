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Haberler Galeri pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM başvuru ekranı erişime açıldı. 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? pa.edu.tr POMEM başvuru şartları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Polis Akademisi bünyesine alınacak toplamda 8 bin öğrenci için başvurular 27 Aralık itibariyle başladı. Lisans ve önlisans mezunlarının başvurabileceği polis alımlarına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak. Peki; POMEM başvuru şartları nelerdir? 28. Dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 08:56
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pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

28. dönem POMEM başvuru ekranı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir? pa.edu.tr adresinden polis alımı için başvurular alınmaya başlandı. Toplam 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) kişinin alınacağı POMEM polis alımına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Sınava başvuru ücreti de bulunuyor. Peki; 28. dönem POMEM başvuru nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM'DEN AÇIKLAMA

28'nci dönem polis meslek eğitim için POMEMlere önlisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilerek, "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır." denildi.

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pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

POMEM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

28. dönem POMEM polis alımı için başvurular 27 Aralık 2021'de başlayacak.

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pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

28. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI!

POMEM için başvuru şartları henüz belli olmadı. Geçmiş dönemlerdeki polis alımlarında başvuru şartları şu şekilde belirlenmişti:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,