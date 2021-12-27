27 Aralık 2021, Pazartesi
pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?
POMEM başvuru ekranı erişime açıldı. 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? pa.edu.tr POMEM başvuru şartları gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Polis Akademisi bünyesine alınacak toplamda 8 bin öğrenci için başvurular 27 Aralık itibariyle başladı. Lisans ve önlisans mezunlarının başvurabileceği polis alımlarına yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak. Peki; POMEM başvuru şartları nelerdir? 28. Dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 08:56
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