Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM aracılığıyla KPSS 2021/10 kapsamında gerçekleştirilen sağlık personeli tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 kapsamında gerçekleştirilen 20 bin sağlık personeli tercihlerinin sonuçları için geri sayım başladı. Onlarca kadroya yapılacak personel alımı ile ilgili tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:
"Biyolog 6 (lisans), çocuk gelişimcisi 96 (lisans), dil ve konuşma terapisti 50 (lisans), diyetisyen 338 (lisans), ebe 1600 (lisans), fizyoterapist 390 (lisans), hemşire 8794 (lisans), hemşire 1554 (ortaöğretim), iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans), odyolog 50 (lisans), perfüzyonist 14 (lisans), psikolog 287 (lisans), sağlık fizikçisi 27 (lisans), sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans), sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans), sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans), sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans), sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans), sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans), sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans), sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans), sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans), sağlık teknikeri - ilk ve acil yardım 1194 (ön lisans), sağlık teknikeri - iş ve uğraşı terapisi 22 (ön lisans), sağlık teknikeri - laboratuvar 513 (ön lisans), sağlık teknikeri - odyometri 112 (ön lisans), sağlık teknikeri - ortopedi 130 (ön lisans), sağlık teknikeri - patolojik anatomi 27 (ön lisans), sağlık teknikeri - podolog 20 (ön lisans), sağlık teknikeri - radyoterapi 40 (ön lisans), sağlık teknikeri - röntgen 706 (ön lisans), sağlık teknikeri - tıbbi sekreter 1466 (ön lisans), sağlık teknikeri - yaşlı bakım teknikeri 10 (ön lisans), sağlık teknisyeni - anestezi 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - çevre sağlığı 10 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - ilk ve acil yardım 66 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - laboratuvar 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - röntgen 43 (ortaöğretim), sağlık teknisyeni - tıbbi sekreter 43 (ortaöğretim), sosyal çalışmacı 144 (lisans), toplam 11842 (lisans), 6356 (ön lisans), 1802 (ortaöğretim), genel toplam (20000)."
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.
GENEL ŞARTLAR
1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 Tercih Kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
6. Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
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