Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 kapsamında gerçekleştirilen 20 bin sağlık personeli tercihlerinin sonuçları için geri sayım başladı. Onlarca kadroya yapılacak personel alımı ile ilgili tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel atama sonuçları açıklandı mı? KPSS 2021/10 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle: