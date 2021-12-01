Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı!

Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? 20. Milli Eğitim Şurası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirildi. Eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmenler ve kadrolu öğretmenler ile ilgili müjdeyi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından sözleşmeli öğretmenlik kavramının bitip bitmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALKTI MI? KADRO NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmenler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Öğretmenlik Meslek Kanunu ilerleyen günlerce Meclis'e sunulacak. Söz konusu kanunun yasalaşmasının ardından sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.