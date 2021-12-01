Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Erdoğan açıkladı!
Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şûrası'nda, Öğretmenik Meslek Kanunu'na ilişkin detayları paylaşan Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği soruya da yanıt verdi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? İşte son gelişmeler...
Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? 20. Milli Eğitim Şurası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirildi. Eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmenler ve kadrolu öğretmenler ile ilgili müjdeyi duyurdu. Bu gelişmelerin ardından sözleşmeli öğretmenlik kavramının bitip bitmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik kalktı mı? Sözleşmeli öğretmenler ne zaman kadroya geçecek? İşte haberin detayları...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KALKTI MI? KADRO NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan, sözleşmeli öğretmenler ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."
Öğretmenlik Meslek Kanunu ilerleyen günlerce Meclis'e sunulacak. Söz konusu kanunun yasalaşmasının ardından sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?
Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmen kadrolarında çalışan kişiler olarak öne çıkıyor. Sözleşmeli öğretmenlik dönemini başarı ile tamamlayan kişiler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek, bulundukları yerdeki öğretmen kadrosuna atanıyor.
ADAY KALDIRMA SINAVI SONA ERİYOR
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız." ifadelerini kullandı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK İMKANI GELİYOR
Öğretmenlere müjdeli haberleri peş peşe açıklayan Başkan Erdoğan, uzman öğretmenlik ile ilgili şunları söyledi:
"10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz."
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