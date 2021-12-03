Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? Başvuru şartları ve kadrolar...

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman? 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sağlık Bakanlığı personel alımı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, detayları duyurdu. Başvuru yapacak adaylar sürecin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Sizler için haberin detaylarını haberimizde derledik. İşte, 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuru tarihleri açıklandı mı, belli mi? Başvuru şartları ve kadrolar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı duyurusunun ardından başvuruda bulunacak adaylar araştırma yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; başvurular 12-16 Kasım arasında alınırken, 24 Kasım'da sonuçlar ilan edilecek.