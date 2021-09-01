Depremde evini kaybeden gençten büyük başarı: Tıp kazandı

Duygularını anlatan Tuncer "Ordu evine kaldığımızda düşünmeye vaktim oldu. Üniversite sınavı olduğu için direkt kitaplarım ne olacak diye düşünmeye başladım. CİMER'e yazdık. Aynı gün içinde mesaj geldi. 1 gün sonra okulumuza ve Konak il müdürlüğüne haber verilmiş. Kitaplarım bir gün sonra elime ulaştı. Benim için çok iyi oldu. Kitaplarımı alınca çalışmaya başladım. Çalışmayı hiç bırakmadım. Psikolojim biraz kötü etkilendi ama yapacak bir şey yok üniversite sınavı bir maraton" diye konuştu.