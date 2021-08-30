GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada Gençlik Spor Bakanlığı'na 4 bin 346 kadrolu işçi alınacağınu duyurmuştu. Başvuruları yapılan GSB alımları için alımlar yakından takip ediliyor. İşte, Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman?

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi için tarih açıklaması gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.