ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? EGM ile 93. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖGG 93. dönem sınav sonuçları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 14 Ağustos'ta sınavda ter döken adaylar sonuçlar için geri sayımını sürdürüyor. İşte, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

93. ÖGG Temel Eğitim ve 69. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 3 Eylül'de açıklanacak. Saat olarak ise belli değil. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...