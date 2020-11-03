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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.

Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.

EDHO 170. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

EDHO DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar. Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.