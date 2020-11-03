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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonuyla ekrana damga vururken dizinin oyuncuları da sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. EDHO'ya bu sezon Bahar karakteriyle katılan Pelin Akil ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Pelin Akil, ikizleri Alin ve Lina ile gündeme oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 03.11.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 17:02
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Pelin Akil sosyal medyanın gündemine oturdu. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü. Pelin Akil'in özel hayatı sevenleri tarafından adeta mercek altına alınırken, bebekleri magazin dünyasının merkezine oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI LARA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in ikizleri olay oldu! İşte Alin ve Lina...

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