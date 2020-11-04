Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şüphelerin odağında bir dayı! Zeliha ve Cevdet Uysal'ın şüpheli kaybı... Kandırıldım dedi kaybettiği varlığını oğlundan istedi. Çareyi Müge Anlı'da aradı. Zeynep Bıyık'ın gözyaşlarıyla başlayıp mutlulukla noktalanma hikayesi... 49 yaşında 7 çocuk babası... Bayram sabahı evinden çıktı, 3 yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı. Epilepsi nöbetiyse başlayan trajik bir hikaye... Minik oğlundan ayrılmak zorunda kaldı. Bitmeyen evlat özlemi. Oğlunu araya Nezaket Çarpar'ın 24 yıllık hasreti... Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça canlı izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

MÜGE ANLI 4 KASIM ÇARŞAMBA CANLI İZLE

4 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Şüphelerin odağında bir dayı! Zeliha ve Cevdet Uysal'ın şüpheli kaybı... Kandırıldım dedi kaybettiği varlığını oğlundan istedi. Çareyi Müge Anlı'da aradı. Zeynep Bıyık'ın gözyaşlarıyla başlayıp mutlulukla noktalanma hikayesi... 49 yaşında 7 çocuk babası... Bayram sabahı evinden çıktı, 3 yıldır hiçbir izine rastlanmadı. Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı. Epilepsi nöbetiyse başlayan trajik bir hikaye... Minik oğlundan ayrılmak zorunda kaldı. Bitmeyen evlat özlemi. Oğlunu araya Nezaket Çarpar'ın 24 yıllık hasreti... Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça canlı izle...

4 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.