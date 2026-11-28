Yahudi asıllı şarkıcı Linet İsrail’in saldırılarına tepki gösterdi
Linet, Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Gazze'deki saldırılara tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarını soykırım olarak nitelendiren Yahudi asıllı şarkıcı, "Zulüm bizdense ben bizden değilim" sözleriyle dikkat çekti.
Şarkıcı Linet, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma sırasında yaşanan olayların ardından İsrail'e yönelik tepkisini dile getirdi. Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Linet, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMI LANETLİYORUM"
İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim." ifadelerini kullandı.
Yahudi kökenli Linet, sanat hayatı boyunca Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Farklı müzik türlerini yorumladığı repertuvarıyla tanınan sanatçı, sahne ve konser çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER-SHEVA MAÇINDA NE OLDU?
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş ile İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva karşı karşıya geldi.
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları seremoni için sahaya çıktığında Beşiktaşlı futbolcular, rakip takım oyuncularının elini sıkmadı.
POLİS ORANTISIZ GÜÇ UYGULADI
Tokalaşma yapılmadan tamamlanan seremoninin ardından tribünlerdeki siyah-beyazlı taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Mücadelenin 26. dakikasında tribünlerde çıkan olaylara Gürcistan polisi müdahale etti. Filistin bayrağı açan taraftarlara maç öncesinde de müdahalede bulunan polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı ve taraftarlara şiddet uyguladı.
Polisin orantısız güç kullanmasıyla kale arkasındaki tribünde olaylar büyüdü.