"GAZZE'DE YAPILAN SOYKIRIMI LANETLİYORUM"

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren sanatçı, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Bu durum sadece kınamakla geçmez. Bu, insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey. Önce insanım ve zulüm bizdense ben bizden değilim." ifadelerini kullandı.

Yahudi kökenli Linet, sanat hayatı boyunca Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Farklı müzik türlerini yorumladığı repertuvarıyla tanınan sanatçı, sahne ve konser çalışmalarını Türkiye'de sürdürüyor.

(Foto: Sosyal medya)