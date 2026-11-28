Mustafa Keser’in acı günü: Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
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48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser’i son yolculuğuna uğurlarken cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Sanatçının torunu gözyaşlarına boğulurken, Mustafa Keser’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser, kanser tedavisi gören eşi Nilüfer Keser'in yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini açıklamıştı. Sanatçının paylaşımından saatler sonra eşinden acı haber gelmişti.
26 Kasım'da 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Mustafa Keser, bugün eşini son yolculuğuna uğurluyor.
TORUNU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
2. Sayfa'nın haberine göre, Nilüfer Keser için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Mustafa Keser'in torunu tören sırasında gözyaşlarına boğulurken, 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden sanatçı da ayakta durmakta zorlandı.
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Yakınları, Mustafa Keser'e destek olmak için müdahalede bulundu. Ünlü sanatçıya sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı iletildi.
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