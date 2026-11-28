Türk müziğinin usta isimlerinden Mustafa Keser , kanser tedavisi gören eşi Nilüfer Keser'in yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini açıklamıştı. Sanatçının paylaşımından saatler sonra eşinden acı haber gelmişti.

TORUNU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2. Sayfa'nın haberine göre, Nilüfer Keser için düzenlenen cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Mustafa Keser'in torunu tören sırasında gözyaşlarına boğulurken, 48 yıllık hayat arkadaşını kaybeden sanatçı da ayakta durmakta zorlandı.

Usta sanatçının torunu cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. (Foto: Instagram)