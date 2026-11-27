İsrail'in Gazze'de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılara ünlüler dünyasından da tepkiler geliyor. Son olarak Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından çocukların öldürülmemesi ve insanların barış, özgürlük ve güven içinde yaşayabilmesi için çağrıda bulundu.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de yaşanan soykırım sürerken İsrail, ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. Her geçen gün ağırlaşan insani krizden en çok çocuklar ve siviller etkileniyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yol açtığı yıkım binlerce yetim çocuğu ve parçalanmış aileyi geride bıraktı.

21 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 21 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti, on binlerce çocuk yaralandı. Yüz binlerce çocuk ise güvenli bir çocukluk sürdürme ve eğitim hakkından mahrum bırakıldı.

ÇAĞLA ŞIKEL KAYITSIZ KALMADI

Gazze'de yaşanan katliama Türkiye'den de tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından saldırıların sona ermesi için çağrıda bulundu.

(Foto: Instagram)

Şıkel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DAYANACAK GÜCÜM KALMADI" "Filistin'de yaşananları gördükçe içim acıyor, dayanacak güç kalmadı... Dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir çocuk öldürülmemeli. Korkuyla büyümemeli. Hiçbir anne evladını toprağa vermemeli. Hiçbir insan yaşam hakkından, özgürlüğünden ve sevdiklerinden mahrum bırakılmamalı. Barış, huzur ve güven içinde yaşamak tüm insanlığın hakkı. Lütfen bu artık son bulsun... "

SANAT DÜNYASI GAZZE İÇİN TEK YÜREK!

Ünlü şarkıcı Alişan da konserinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan isimler arasında. Masum çocukların ve yaşlıların yaşadığı acılara dikkat çeken sanatçı, "Her gün insanlığımızdan utanıyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Sinan Akçıl da geçtiğimiz aylarda sahnede Filistin bayrağı açarak Gazze halkına destek vermişti.

Sanat dünyasından Gazze'ye destek mesajları gelmeye devam ederken, ünlü isimler yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek dayanışma çağrısında bulunuyor.