Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! Test sonuçları açıklandı: İşte pozitif çıkan isimler...
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Ceylan Kaya ile Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklandı. Tutuklu sayısı 4'e yükselirken, 19 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İlknur Şahin’in gözaltı süresi uzatıldı, Seher Sevdişan ise serbest kaldı. Öte yandan test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarında şarkıcı Ceylan Kaya, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklandı.
TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Son gelişmeyle birlikte Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.
19 ŞÜPHELİYE ADLİYE KONTROL ŞARTI
Hakimliğe sevk edilen 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kararla birlikte soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılanların sayısı 19'a çıktı. İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Sevdişan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
ÜNLÜLERİN TEST SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI! 3 KİŞİDE POZİTİF BULGU
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında test veren 21 kişinin sonuçları açıklandı. Test sonuçlarına göre 3 kişinin sonucu pozitif, 13 kişinin sonucu negatif çıktı. 5 kişinin test sonucunun ise henüz açıklanmadığı belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan isimlerin Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı olduğu bildirildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Kasım'da yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.
35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
Açıklamada, şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde şüphe edinildiği ifade edilmişti. Bu kapsamda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü kamuoyuna duyurulmuştu.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaei, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Muammer Kapucuoğlu ve Özden Cerrahoğlu, Adli Tıp Kurumunda uyuşturucu testi vermişti.
Test işlemlerinin ardından emniyete götürülen 24 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünden geçirilerek dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Şüpheliler Deniz Sözen, Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Başoğlu, Ufuk Gündoğdu ve Onur Yüksel hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.