Son gelişmeyle birlikte Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında test veren 21 kişinin sonuçları açıklandı. Test sonuçlarına göre 3 kişinin sonucu pozitif, 13 kişinin sonucu negatif çıktı. 5 kişinin test sonucunun ise henüz açıklanmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Kasım'da yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

35 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

Açıklamada, şüphelilerin savunmaları, bilgi sahiplerinin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde şüphe edinildiği ifade edilmişti. Bu kapsamda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü kamuoyuna duyurulmuştu.