Türk sanat müziğinin acı kaybı! Hüsnü Üstün hayatını kaybetti
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Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Hüsnü Üstün, 70 yaşında hayatını kaybetti. Besteci ve yorumcu Üstün'ün cenaze programı belli oldu.
'Gittiğinde Anladım', 'Böyle Kutlanırmış Hep Ayrılıklar', 'Sen Sevgini Bana Sakla' ve 'Kim Görecek Kim Bilecek' gibi eserlere imza atan müzisyen Hüsnü Üstün, 70 yaşında hayatını kaybetti.
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Üstün'ün vefatını MESAM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. MESAM, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"MESAM olarak değerli sanatçı Hüsnü Üstün'ün vefatını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Hüsnü Üstün'ün cenaze programı da belli oldu. Usta besteci için yarın ikindi vakti İstanbul Kısıklı Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Üstün, namazın ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.