Burcu Özberk, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı'ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı'na 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır" dedi.

Deniz Çakır, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır. Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam" dedi.

"GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÜZMÜŞTÜR"

Özcan Deniz ise, "Ben Ankara'da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Hâlen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı.

15 KİŞİNİN GÖZALTINDAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan, ek işlemler için dün emniyete geri gönderilen 14 kişi ile dün yakalanan Burak Yeter'in de aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 10 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.