Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in ifadesi ortaya çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şarkıcı Ceylan Kaya tutuklanırken, aralarında Burcu Özberk, Özcan Deniz ve Deniz Çakır’ın da bulunduğu isimler adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u, aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu isimlerle birlikte adliyeye getirildi.
CEYLAN KAYA'YA TUTUKLAMA TALEBİ
Hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı. Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
9 ADLİ KONTROL TALEBİ
Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz'in savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı.
İSİM İSİM O LİSTE
|
Sıra
|
İsim
|
Sıra
|
İsim
|
Sıra
|
İsim
|
1
|
Özcan Deniz
|
9
|
İlknur Şahin
|
17
|
Burhan Karaca
|
2
|
Deniz Çakır Baykal
|
10
|
Pınar Bent
|
18
|
Erdal Bozkuş
|
3
|
Burcu Özberk
|
11
|
Deniz Sözen
|
19
|
Saghar Shojaei
|
4
|
Murat Ceylan
|
12
|
Ceylan Kaya
|
20
|
Meltem Özkayan
|
5
|
Cansu Taşkın
|
13
|
Cem Güler
|
21
|
Seher Grothe Sevdişan
|
6
|
Murat Başoğlu
|
14
|
Mehmet Can Karcı
|
22
|
Ufuk Gündoğdu
|
7
|
İbrahim İzzet Özilhan
|
15
|
Muammer Kapucuoğlu
|
23
|
Onur Yüksel
|
8
|
İbrahim Yılmaz
|
16
|
Işıl Işık Demir
|24
|
Özden Cerrahoğlu
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
"UYUŞTURUCU MADDE VEYA İLAÇ KULLANMAM"
Burcu Özberk, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı'ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı'na 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu'na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır" dedi.
"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"
Deniz Çakır, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır. Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam" dedi.
"GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÜZMÜŞTÜR"
Özcan Deniz ise, "Ben Ankara'da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Hâlen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
15 KİŞİNİN GÖZALTINDAKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Öte yandan, ek işlemler için dün emniyete geri gönderilen 14 kişi ile dün yakalanan Burak Yeter'in de aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca 10 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme' ile 'uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; şüphelilerin savunmaları, bilgi sahibi kişilerin tanık sıfatıyla alınan beyanları, ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri neticesinde hazırlanan raporlar ile gizli tanık anlatımları doğrultusunda uyuşturucu madde kullanıldığı ya da bulundurulduğu yönünde edinilen şüphe üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.