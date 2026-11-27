Güllü davasında yeni hukuki gelişme! Kardeşinin başvurusuna cevap verdi
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, kardeşinin istinaf başvurusuna karşı sunduğu dilekçede olayın düşme ya da intihar sonucu yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.
Şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İSTİNAF BAŞVURUSUNA CEVAP DİLEKÇESİ SUNULDU
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Sabah'ta Kerim Cengil'in haberine göre, Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı Merve Uçanok, kardeşi Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in avukatlarının istinaf başvurusuna karşı cevap dilekçesi sundu.
"GÜLLÜ DÜŞTÜ YA DA İNTİHAR ETTİ"
Avukat Merve Uçanok, dilekçesinde Güllü'nün ölümünün cinayet değil, düşme veya intihar sonucu gerçekleşmiş olabileceğini savundu. Uçanok, Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğunu ve kullandığı ilaçların fiziksel durumunu etkilemiş olabileceğini ileri sürdü.