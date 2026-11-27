Uçanok, Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in avukatları tarafından dosyaya sunulan "Hadi görüşürüz" ses kaydına ilişkin uzman raporlarının bilimsel yeterliliğini de sorguladı. Raporları hazırlayan kişilerin adli ses incelemesi konusunda uzman olmadığını öne sürdü.

BERAAT TALEBİNİ YİNELEDİ

Uçanok, Tuğberk Gülter'in avukatlarının daha önce yaklaşık 3 ay boyunca Tuğyan Gülter'i de temsil ettiğini hatırlatarak bu durumu çelişkili buldu.

Avukat Merve Uçanok, Tuğberk Gülter'in istinaf başvurusunun reddedilmesini, kendi istinaf başvurularının ise kabul edilerek Tuğyan Ülkem Gülter'in beraatine karar verilmesini talep etti.

Sunulan cevap dilekçesiyle birlikte Güllü davasında taraflar arasındaki hukuki itirazlar yeni bir boyut kazanırken, istinaf sürecinde delillerin ve karşılıklı iddiaların üst mahkeme tarafından nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.