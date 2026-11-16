Grup Laçin'in solisti hayatını kaybetti! Bekar Gezelim şarkısıyla hafızalara kazınmıştı

“Bekar Gezelim” şarkısıyla 1990'lı yılların sonlarına damga vuran Grup Laçin'den acı haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen sanatçının vefatı, müzik camiasında üzüntüye neden oldu.

Ali Abacı'nın hayatını kaybettiğini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Dalcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski grup arkadaşına veda ederek şu ifadeleri kullandı:

"Usta müzisyen, yorumcu ve bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı'yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz."

SON YOLCULUĞUNA ANKARA'DA UĞURLANACAK

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı'nın bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Sanatçı, 2003–2014 yılları arasında Grup Laçin bünyesinde yer almıştı. Grup Laçin üyelerinden Şerif Baldemir de 17 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.

"BEKAR GEZELİM" İLE TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında yayımladığı "Bekar Gezelim" şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı. Büyük ilgi gören eser, grubun müzik dünyasında adını duyurmasını sağladı. Grup Laçin, aynı yıl "Türkiye'nin En İyi Müzik Grubu" ödülüne layık görüldü. Kendine özgü yorumları ve eğlenceli sahne performanslarıyla tanınan grup, dönemin müzik dünyasında iz bıraktı.