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Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, doğum gününde doğup büyüdüğü mahallede vatandaşlar tarafından anılırken bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okundu.

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 1

Arabesk müziğin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü mahallede unutulmadı. 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Tayfur'un çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, usta sanatçıyı anlatarak hatıralarını paylaştı. Sanatçının bir dönem çalıştığı kahvede ise kendisi için dua okundu.

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 2

Ferdi Tayfur'u anlatan Kasım Eroğlu, "Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi."

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 3

"Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi. Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi."

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 4

"Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yâd ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı." diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 5

"SAZ ÇALARAK BİZE ŞARKILAR SÖYLERDİ"

Ferdi Tayfur ile aynı ahşap yapıda karşılıklı odalarda yaşayan Zerrin Avcı, Tayfur ile büyüdüklerini dile getirerek, "Evimizin bahçesinde büyük bir dut ağacı vardı. Altında oturur, birlikte kahvaltı yapardık. Sonra buradan taşındılar. Saz çalarak bize şarkılar söylerdi. Biz de ona eşlik ederdik."

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 6

"O zamanlar henüz besteler yapıyorduk. Ben o zamanlar 14-15 yaşlarındaydım. Kız kardeşi de vardı ve birbirimizi çok severdik. Çok iyi insanlardı. Çok fakirlerdi, o zamanlar zenginlik diye bir şey yoktu. Zengin olduktan sonra bir pikap dolusu kurbanlık koyun getirip mahallede herkese dağıttı." şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 7

"HER BAYRAMDA MAHALLEYE GETİRİP DAĞITIYORDU"

Ferdi Tayfur'un bir dönem çalıştığı kıraathanenin sahibi Mehmet Kartopal ise Ferdi Tayfur'un şarkılarında bahsettiği kahvehanenin burası olduğunu aktararak, "Kendisi burada büyüdü. Ferdi Tayfur az ilerimizde oturuyordu. Allah rahmet eylesin. Buraya gelir, burada otururdu."

Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı 8

"Rahmetli Müslüm Gürses de buraya geliyordu. İkisi de bu kahvede yetiştiler. Babamın yanına gelip giderlerdi. Her bayramda mahalleye koyun getirip dağıtıyordu." ifadelerini kullandı.

KOMŞULARI FERDİ TAYFUR'U DOĞUM GÜNÜNDE ANLATTI! BİR DÖNEM ÇALIŞTIĞI KAHVEDE DUA EDİLDİ
Volkan Şahin
Editör
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