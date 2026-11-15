Ferdi Tayfur'un mahalle arkadaşı anlattı! Zengin olunca ilk yaptığı şey göz yaşarttı

Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur, doğum gününde doğup büyüdüğü mahallede vatandaşlar tarafından anılırken bir dönem çalıştığı kahvede kendisi için dua okundu.

Arabesk müziğin usta sanatçısı Ferdi Tayfur, doğum günü olan 15 Kasım'da doğup büyüdüğü mahallede unutulmadı. 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden Tayfur'un çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Hürriyet Mahallesi'nde vatandaşlar, usta sanatçıyı anlatarak hatıralarını paylaştı. Sanatçının bir dönem çalıştığı kahvede ise kendisi için dua okundu.

Ferdi Tayfur'u anlatan Kasım Eroğlu, "Onu çocukluğundan beri tanırım. Mahallemizde ünlü oldu. Kendisi bizim gurur sebebimizdir. Ünlü olduktan sonra bizimle iletişimini koparmadı. Sık sık mahallesine gelirdi."

"Çeşme filminin galası Hürriyet Mahallesi'nde oldu. Özel günlerde ve bayramlarda sık sık mahalleye gelirdi. Arabasıyla gelir ve mahalleliye yardımlarda bulunarak özlemini giderirdi."

"Allah rahmet eylesin. İyi bir insandı. Kendisini güzellikle yâd ediyoruz. Sevgimiz devam ediyor. Mahallemizin değil, Türkiye'nin iftihar ettiği birisidir. Onun şarkılarının yeri doldurulamaz. Kendi alanında tekrarı olmayacak bir sanatçı." diye konuştu.