Gelin yok, damat yok ama eğlence de altın ödülü de gerçek! Üniversite öğrencileri, düğün masraflarından ve aileler arasındaki gerginliklerden uzak, yalnızca eğlenmek amacıyla "Feyk Düğün" organizasyonu düzenledi.

Düğünlere katılmanın bile ciddi bir masraf haline geldiği günümüzde, gençler alışılmışın dışında bir fikirle ortaya çıktı. Gelin ve damadın bulunmadığı organizasyonda düğünlerin eğlenceli atmosferi korunurken takı merasiminin getirdiği yükümlülükler ve aileler arasındaki anlaşmazlıklar da ortadan kalkıyor. Davetiyede ise etkinliğin konsepti, "Gelin yok, damat yok, sadece eğlence var!" sözleriyle anlatılıyor.

ALTIN ÖDÜLÜ DE VAR

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Karahan'ın haberine göre 'feyk düğün'de pasta, çiftetelli ve halay gibi geleneksel düğün eğlenceleri yer alacak. Üstelik katılımcılar yalnızca eğlenmekle kalmayacak, çekilişle hediye kazanma şansı da yakalayacak. Takı töreninde verilen hediyeler çekilişle dağıtılırken şanslı bir kişiye 1 gram altın verilecek.

BİLET FİYATI 333 TL

8 Kasım akşamı Uşak'ta düzenlenecek etkinliğin bilet fiyatı kişi başı 333 lira olarak belirlendi. Dört kişi ve üzerindeki gruplar için kişi başı ücret ise 300 lira olacak. Gençlerin bu fikri, düğünlerin eğlencesini korurken masrafını ve beraberinde getirdiği sosyal baskıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor. Böylece katılımcılar, bir gelin ve damadın olmadığı gecede hem doyasıya eğlenebilecek hem de altın kazanma fırsatı bulabilecek.